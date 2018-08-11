المريخ ينهي عقد فوفانا رسمياً

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أنهى مجلس إدارة نادي المريخ رسمياً تعاقده مع السيراليوني شيكا فوفانا، حيث وقع اللاعب على المخالصة المالية أمام حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، وكان المريخ قد تعاقد مع اللاعب في التسجيلات الشتوية السابقة، وتفاقم الخلاف بينه اللاعب والنادي بسبب تأخر مستحقاته المالية.

من جهة أخرى عاد فريق حي العرب بورتسودان إلى الانتصارات، بعد أن تفوق على ضيفه مريخ الفاشر بهدفين دون مقابل، ويدين حي العرب بفوزه إلى خط الهجوم المكون من الثنائي الكاميروني أبوتونج وباستن، حيث أحرزا هدفي المباراة، بهذه النتيجة رفع حي العرب رصيده بعد المباراة إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مريخ الفاشر عند 6 نقاط.