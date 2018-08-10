«السلة الأميركي» 16 أكتوبر

المصدر: نيويورك - أ ف ب

يفتتح الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 16 أكتوبر المقبل، فيما سيكون يوم عيد الميلاد على موعد مع زيارة مشوقة لليبرون جيمس وفريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز إلى ملعب الجار غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.

وتواجه «الملك» جيمس مع ووريرز في نهائي الدوري خلال المواسم الأربعة الأخيرة مع فريقه السابق كليفلاند كافالييرز وخرج منتصراً مرة واحدة عام 2016، لكنه قرر الشهر الماضي أن يخوض مغامرة جديدة مع ثالث فريق له في الدوري بانتقاله إلى ليكرز.

وأعلنت رابطة الدوري الأربعاء موعد بعض من المباريات المهمة للموسم الجديد الذي ينطلق في أبكر وقت له منذ موسم 1980-1981 حين بدأ في العاشر من أكتوبر.