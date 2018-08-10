اتحاد الجزائر يفوز على الجوية العراقي عربياً

المصدر: كربلاء - د ب أ

انتزع فريق اتحاد الجزائر فوزاً صعباً من مضيفه القوة الجوية العراقي 1 /‏ صفر، خلال مباراة الذهاب التي جمعتهما أول من أمس في دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ويدين اتحاد الجزائر بالفضل في هذا الفوز للاعبه أيمن محيوص، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73. ويلتقي الفريقان يوم 9 سبتمبر المقبل في مباراة الإياب التي ستقام بملعب اتحاد الجزائر. ويحتاج اتحاد الجزائر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليصعد إلى دور الستة عشر، في حين يحتاج فريق القوة الجوية للفوز بفارق أكثر من هدف ليضمن تأهله للدور التالي.