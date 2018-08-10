فرانك لامبارد.. بداية جديدة

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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مثلما كان أسطورة خلال مشواره في ملاعب كرة القدم، يحلم الإنجليزي فرانك لامبارد أن يصبح من أساطير التدريب، بعد أن حقق بداية جديدة في عالم كرة القدم بعد اعتزاله، حيث تولى مسؤولية تدريب ديربي كاونتي في الدرجة الأولى بإنجلترا.

بداية مثالية

حقق لامبارد بداية مثالية في مباراته الأولى في مسيرته التدريبية بعد أن قاد ديربي كاونتي إلى الفوز على مضيفه ريدينغ السبت الماضي 2 – 1 بعد أن تولى مسؤولية الفريق بداية من 31 مايو الماضي.

21

امتدت مسيرة لامبارد في ملاعب كرة القدم إلى 21 عاما، حيث عرف الاحتراف في أعلى درجات الكرة الإنجليزية للمرة الأولى عام 1995 مع نادي ويستهام، قبل أن يتحول إلى تشيلسي، ويصبح أحد أساطير الفريق اللندني الأزرق.

178

يقف لامبارد على قمة لاعبي الوسط الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز الأول بعد أن سجل 178 هدفا في البطولة الإنجليزية الكبرى مع ثلاثة أندية هي ويستهام وتشيلسي ومانشستر سيتي.

106

واصل تمثيل المنتخب الإنجليزي في 15 عاماً على التوالي بداية من 1999، وانضم إلى نادي الـ 100 مباراة دولية، بعد أن لعب 106 مباريات حتى اعتزاله دوليا في 2014.

102

حمل رقما مميزا حتى رحيله عن الدوري الإنجليزي عام 2015، حيث احتل المركز الرابع بين الأكثر صناعة للأهداف بصناعته 102 هدف، كما كان أول لاعب وسط يسجل 150 هدفاً.

13

حقق 13 لقبا كبيرا في مسيرته جميعها مع تشيلسي، أهمها مساعدته في حصول النادي على لقبه الوحيد في دوري أبطال أوروبا في موسم 2011 – 2012.