تأهل نادال في دورة تورونتو

المصدر: تورونتو - أ ف ب

لحق الإسباني رافايل نادال المصنف أول والألماني الكسندر زفيريف الثاني وحامل اللقب بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، وتأهلا الى الدور الثالث لدورة تورونتو، سادسة دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب.

وكان ديوكوفيتش، المصنف تاسعاً والقادم من تتويج أول له في الغراند سلام منذ 2016 بعد فوزه بلقب بطولة ويمبلدون، أول المتأهلين إلى الدور الثالث الأربعاء بفوزه على الكندي بيتر بولانسكي.

وعلى غرار ديوكوفيتش الذي أجبرته الإصابة على الغياب عن هذه الدورة الموسم الماضي وتنازله بالتالي عن اللقب الذي توج به عام 2016 للمرة الرابعة في مسيرته، لم يجد نادال صعوبة تذكر في حسم مباراته الأول (أعفي من الدور الأول) والتأهل إلى الدور الثالث بفوزه السهل على الفرنسي بينوا بير 6-2 و6-3.