الجيش النيجيري يطالب المريخ بنصيبه في صفقة سومانا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تقدم نادي الجيش النيجيري بشكوى رسمية ضد نادي المريخ السوداني، مطالباً بنصيبه من صفقة انتقال لاعب الفريق السابق ومنتخب النيجر مجيد سومانا للمريخ، وأخطر نادي الجيش اتحاد بلاده بوجود خلل في الاتفاق المبرم بينه ونادي المريخ، ومن جانبه خاطب الاتحاد النيجيري لكرة القدم نظيره السوداني بصورة من الشكوى التي تقدم بها نادي الجيش، وأخطر الاتحاد السوداني نادي المريخ بالشكوى في انتظار الرد عليها.

من جانبه، طمأن محمد الشيخ مدني رئيس نادي المريخ أنصار الفريق على سلامة موقف النادي من التعاقد مع اللاعب النيجيري مجيد سومانا، مؤكداً أن اللاعب محترف بفريق المريخ ولديه عقد موثق طرف الاتحاد السوداني لكرة القدم، مشيراً إلى أن كل ما يثار عن وضعية اللاعب كهاوٍ زوبعة في فنجان حسب تعبيره.