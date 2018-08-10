«دبي الرياضي» يطلق «صيفية» كرة القدم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تنطلق في الساعة الرابعة والنصف، مساء اليوم، بنادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي، فعاليات الدورة الصيفية الثامنة لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي في ملاعب أندية وشركات كرة القدم بدبي، وتستمر فعالياتها حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

ويشارك في النسخة الثامنة من الدورة 8 فرق مختلفة من شركات كرة قدم بأندية إمارات الدولة وهي: شباب الأهلي دبي، عجمان، النصر، حتا، الإمارات، اتحاد كلباء، والوصل، يتنافسون في 5 فئات عمرية هي: فئة 12 سنة التي تتنافس في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، فئة 13 سنة التي تتنافس في نادي حتا الرياضي، فئة 14 سنة تلعب في نادي النصر الرياضي، فئة 16 سنة تلعب في نادي الوصل الرياضي، وفئة 18 سنة تلعب في نادي شباب الأهلي دبي.

وقال علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: «ستكون النسخة الثامنة الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم مميزة هذا العام، حيث يشرك فيها 1000 لاعب مكونين 39 فريقاً يمثلون 8 أندية من مختلف إمارات الدولة سيتنافسون في 85 مباراة، حيث ستلعب كل الفرق 6300 دقيقة خلال الدورة، كما سيقومون بتنفيذ 850 ضربة جزاء ترجيحية في مسابقة تقام على هامش الدورة، وسيدير كافة مباريات الدورة 100 حكم معتمد من اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما ستوفر هذه الدورة أكثر من مليوني درهم كانت الأندية ستنفقها على المعسكرات الخارجية».