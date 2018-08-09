بريطانيا تخطف ذهبيتي 100 متر عدو

المصدر: برلين - وكالات

توج البريطاني زارنل هيوز أول من أمس بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو للرجال في بطولة أوروبا لألعاب القوى في برلين. وفي ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ، جمعت بريطانيا بين الميدالية الذهبية لفئتي الرجال والسيدات لسباق 100 متر بعد أن فازت دينا اشير سميث في وقت سابق بذهبية السيدات.

وسجل هيوز 95ر9 ثوانٍ ليحقق أول انتصار له في البطولات الكبرى. وحطم هيوز الرقم القياسي السابق لبطولة أوروبا للقوى بفارق 02ر0 ثانية عن الرقم السابق المسجل باسم الفرنسي جيمي فيكو في وقت سابق اليوم في الدور قبل النهائي للسباق.

وحققت اشير سميث الفوز في 85ر10 ثوان لتتخطى أفضل زمن شخصي لها بفارق 07ر0 ثانية. وباتت اشير سميث أول بريطانية تحصد الذهب في سباق 100 متر منذ 56 عاماً وتحديداً منذ أن فعلت مواطنتها دوروثي هيمان الأمر ذاته في 1962.