كيبا أغلى حارس مرمى في التاريخ

المصدر: عواصم - وكالات

قبل أن ينتهي موسم الانتقالات الصيفية الذي شهد تربع البرازيلي أليسون على عرش أغلى حارس مرمى في العالم بعد انتقاله من روما إلى ليفربول مقابل 72 مليون يورو، انتزع الإسباني كيبا أريسابالاغا حارس مرمى أتلتيك بلباو العرش بعد أن بات أغلى حارس مرمى عقب انتقاله إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي للاعب.

وأعلن النادي الإسباني في بيان، «اللاعب كيبا أريسابالاغا استكمل من جانب واحد الشروط الخاصة بتحرير عقد العمل الذي يربطه بنادي أتلتيك». وسيتفوق كيبا على البرازيلي أليسون ، الذي التحق منتصف يوليو الماضي بليفربول مقابل 72 مليون يورو قادما من روما .