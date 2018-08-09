الجريء: لم نجبر على التعاقد مع البنزرتي

المصدر: تونس - صالح قادري

أكد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي أول من أمس، أن قرار تعيين المدرب فوزي البنزرتي على رأس الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج كان عن قناعة، ولم يكن اضطراريا، مبينا أن لجنة تكونت للغرض وبعد التمحيص في الأسماء المقترحة وقع الاختيار على فوزي البنزرتي بفضل كفاءته وخبرته ، وأيضا بسبب اقتراب المنافسات الرسمية للمنتخب، واكد الجريء أن الاتحاد التونسي يراهن دوما على الكفاءات التونسية، مبرزا أن اغلب المدربين الذين تعاقبوا على تدريب منتخب تونس كانوا من تونس وجلهم نجحوا في مهامهم. وأضاف أن المدرب فوزي البنزرتي ومساعديه ليسوا في حاجة إلى التقديم.