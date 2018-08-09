جوردي كرويف مدرباً في الصين

المصدر: بكين- وكالات

استلم الهولندي جوردي كرويف، نجل الأسطورة الهولندية الراحل يوهان، تدريب نادي تشونغكينغ ليفان الصيني المهدد بالهبوط. ووعد المدرب البالغ 44 عاماً بتقديم «200%» من طاقته لإنقاذ النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الرابع عشر من أصل 16 نادياً في الدوري.

وأشار كرويف، الذي لم يصل أبداً إلى المستويات الخارقة لوالده، في مؤتمر صحافي «أتفهم وضع الفريق، هو بحاجة للعمل والتأقلم بسرعة. جئت إلى هنا للعمل بسرعة وجلب الاستقرار».

وخلف لاعب برشلونة و يونايتد في تسعينيات القرن الماضي، المدرب البرتغالي باولو بنتو المقال من منصبه في نهاية يوليو الماضي. وقال كرويف الذي حمل ألوان منتخب هولندا تسع مرات «لا أريد الكلام كثيراً، أريد فقط البدء بالعمل». ويخوض كرويف مباراته الأولى بعد غد مع تشونغكينغ ضد شاندونغ لونينغ ثاني ترتيب الدوري.