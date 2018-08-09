تدريبات ترويحية لشباب الأهلي ـ دبي في إسبانيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يحرص المدرب سييرا المدير الفني لشباب الأهلي - دبي على إجراء عدد من التدريبات الترويحية للاعبي الفريق خلال معسكره المقام حالياً في إسبانيا، من أجل بث الروح الإيجابية لدى اللاعبين وزيادة حماسهم، وفي الوقت نفسه زيادة معدل اللياقة البدنية بشكل غير تقليدي.

وخلال الجرعة التدريبية المسائية أول من أمس والتي سبقت اللقاء الودي أمام فياريال الإسباني، جاءت التدريبات على طريقة الكرة طائرة ولكن بالقدم، حيث تألق اللاعبون في إبراز قدراتهم ومهاراتهم الفنية، خلال المران الذي جاء خفيفاً، وشهد تألق عدد من العناصر الشابة التي سيكون لها مستقبل مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد أكثر من وجه جديد سيكون مفاجأة للجماهير مع انطلاقة منافسات دوري الخليج العربي.