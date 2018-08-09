حادث مروري يودي بحياة نيكولاس بيت بطل العالم في ألعاب القوى

المصدر: نيروبي - وكالات

لقي العداء الكيني نيكولاس بيت، بطل العالم السابق في سباق 400 متر حواجز مصرعه في حادث سيارة وقع في غربي كينيا، حسبما أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى ووسائل الإعلام المحلية أمس.

وكتب اتحاد ألعاب القوى الكيني على حسابه في (تويتر) «نشعر بالأسف لفقدان أحد أفضل الرياضيين لدينا بشكل مفاجئ. العداء نيكولاس بيت بطل العالم لسباق 400 متر حواجز لعام 2015، الذي قام بتمثيل كينيا ببطولة أفريقيا للقوى التي اختتمت مؤخراً».

وقال باتريك وامباني، رئيس الشرطة الكينية، لصحيفة (ستاندارد) الكينية إن بيت /28 عاما/ كان في طريقه إلى مقاطعة ناندي من مطار نيروبي عقب عودته من بطولة أفريقيا لألعاب القوى التي أقيمت بنيجيريا. يذكر أن بيت أول عداء كيني يفوز بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز في بطولة العالم التي جرت بالعاصمة الصينية بكين قبل ثلاثة أعوام.