أوزيل يهنئ السعودي الدوسري بلقب «فيفا 2018»

المصدر: لندن - وكالات

هنّأ الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، السعودي مساعد الدوسري، بفوزه بلقب النسخة 14 من بطولة العالم للعبة الفيفا 2018. وكتب مسعود أوزيل «تغريدة» باللغة العربية، عبر صفحته الرسمية «تويتر»، جاء فيها: «مبروك بالفوز بكأس العالم.

وفاز الدوسري على البلجيكي ستيفانو بينا، في النهائي بنتيجة 4-0 في المجموع العام، ليحصل على لقب البطولة التي أُقيمت في الفترة ما بين 2 إلى 4 أغسطس بملعب O2 أرينا في لندن. وبعد 3 أيام من المنافسة الشديدة، تمكن الدوسري من نيل اللقب والفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 250.000 دولار أميركي. وأصبح مساعد الدوسري ثاني سعودي يحقق هذا اللقب بعد عبد العزيز الشهري، الذي فاز بلقب البطولة عام 2015.