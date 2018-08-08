أولسن يقترب من «دبي العالمية للغولف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استمر الدنماركي ثوربورن أولسن في التألق بتقدمه إلى المركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد حصده المركز الثالث في بطولة بريدجستون الأميركية، وهو ما عزز فرصته للتأهل والمشاركة للمرة الثامنة على التوالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية.

وتقدم الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب «السباق إلى دبي» ، من المركز الرابع إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» .

كما تقدم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، من المركز السادس ليصعد إلى المركز الرابع. وكان إيان بولتر محبطاً من وضعه في المركز العاشر، لكن هذا ساعده على الانتقال من المركز 32 إلى المركز 27 في ترتيب «السباق إلى دبي».