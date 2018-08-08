أولمبياد طوكيو يستخدم نظاماً للتعرف على الوجوه

المصدر: طوكيو - وكالات

سيتم استخدام نظام عالي الدقة وفائق السرعة للتعرف على وجوه نحو 300 ألف رياضي ومسؤول رسمي وصحافي، خلال أولمبياد طوكيو 2020 في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الأولمبية، وذلك بهدف تحسين الأمن خصوصاً، بحسب ما أفاد مسؤولون في اللجنة اليابانية المنظمة أمس.

وسيتم نصب أجهزة هذا النظام الذي قامت بتطويره شركة «أن إي سي» اليابانية لخدمة وإنتاج تكنولوجيا المعلوماتية وتم عرضه في طوكيو، على مداخل 43 موقعاً رياضياً، القرية الأولمبية والمراكز الصحافية خلال فترة الألعاب التي تستضيفها طوكيو.

وسيطبق النظام أيضاً على المتفرجين المتواجدين في المواقع. وقال المسؤول عن أمن الألعاب تسويوشي إيواشيتا في مؤتمر صحافي أمس «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر أجهزة التعرف على الوجوه لكامل الأشخاص المعتمدين وفي كافة المواقع».