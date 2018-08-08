صيف «دبي لأصحاب الهمم».. نشاطات متنوعة ومشاركة كبيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد جمعة ثاني بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن أبواب النادي مفتوحة للجميع للمشاركة في فعاليات النشاط الصيفي التي تتواصل حتى 16 أغسطس الجاري، وتقام تحت شعار «عام زايد»، والتي تضم تشكيلة واسعة من الفعاليات وورش العمل التي يصل عددها إلى نحو 180 فعالية.

وعبر بالرقاد، عن تقديره لجهود فرق العمل التي ترجمت توجيهات مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، لإثراء أوقات أبنائنا خلال العطلة الصيفية واستثمار قدراتهم ومواهبهم، بتقديم هذه الباقة من النشاطات المتنوعة التي تضم فعاليات رياضية إلى جانب مختلف النشاطات الثقافية والترفيهية الأخرى، وهو ما انعكس على مشاركة 300 من مختلف الأعمار والجنسيات في الفترة المسائية، إلى جانب عدد كبير من الطلاب خلال الفترة الصباحية.

وتميز البرنامج بفقرات ترفيهية مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودورة أساسيات التصوير الضوئي مقدمة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.