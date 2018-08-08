بيهرامي ضحية خلافات سياسية

المصدر: جنيف - وكالات

أكّد فالون بيهرامي صاحب الصولات والجولات مع المنتخب السويسري لكرة القدم أنه أطيح به من المنتخب الوطني وسط خلافات بشأن اللاعبين من جذور أجنبية، ولكن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش نفى أن يكون استبعد اللاعب.

وقال بيهرامي المولود في يوغسلافيا، عبر «تويتر» : «مسيرتي الدولية انتهت». وفي مقابلة مع محطة «آر إس أي» التليفزيونية، قال بيهرامي إنه تم استبعاده لأسباب سياسية، لأنه ساند لاعبين آخرين من المهاجرين بعد أن شكك أحد مسؤولي اتحاد الكرة السويسرية في ولاء لاعبي المنتخب السويسري من أصحاب الأصول الأجنبية.

وبدأت حالة الجدل عندما قام لاعبا المنتخب السويسري غرانيت تشاكا، وشيردان شاكيري، بالاحتفال بهدفيهما أمام المنتخب الصربي بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر، حيث تعد هذه الإيماءة رمزاً لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، ساخرين من الجماهير الصربية.