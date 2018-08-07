بداية رونالدو مع يوفنتوس مباشرة على «فيسبوك»

المصدر: لندن - أ ف ب

ستكون بداية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس جزءاً من مجموعة مباريات في بطولتي إيطاليا وإسبانيا لكرة القدم ستبث مباشرة ومجانا عبر شبكة فيسبوك في بريطانيا وإيرلندا.

وذكر مالكو حقوق النقل في المملكة المتحدة، «إيليفن سبورتس»، امس أنهم توصلوا إلى اتفاق مع موقع التواصل الاجتماعي العملاق يقضي ببث مباراة واحدة على الأقل أسبوعيا بشكل مباشر من البطولتين المذكورتين عبر صفحتهم على «فيسبوك».

وتأتي هذه الصفقة كأحدث خطوة في ضمان المواقع الإلكترونية عقوداً مغرية في مجال النقل المباشر لمباريات كرة القدم، بعدما حصلت مجموعة «أمازون» الأميركية على حقوق نقل 20 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاث سنوات على الأراضي البريطانية بدءا من موسم 2019-2020.

ويبدأ رونالدو (33 عاما) موسمه مع فريق «السيدة العجوز» في 18 أغسطس الحالي في مواجهة كييفو.