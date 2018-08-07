24 لقباً لغوارديولا خلال 10 مواسم

المصدر: لندن - د ب أ

توج الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بلقبه الرابع والعشرين خلال مسيرته التدريبية التي بدأت قبل عشرة أعوام.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج الأحد بلقب الدرع الخيرية عقب الفوز على تشيلسي 2 /‏0 على استاد ويمبلي.

لم تكن بداية غوارديولا في عالم التدريب مشرقة، حيث استهل مشواره مع برشلونة الإسباني بالخسارة أمام نومانسيا ثم التعادل مع راسينج سانتاندير قبل أن يبدع في عالم التدريب عبر بوابة النادي الكاتالوني ثم بايرن ميونخ الألماني وأخيرا مانشستر سيتي.

وفاز غوارديولا بـ14 لقبا مع برشلونة على مدار أربعة مواسم.