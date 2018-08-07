عودة الجماهير المصرية أول سبتمبر بـ5000 مشجع

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

استقر مسؤولو الرياضة المصرية على عودة الجماهير إلى الملاعب بداية من شهر سبتمبر المقبل، بواقع 5 آلاف مشجع في المباريات المحلية، مقسّمة إلى 3 آلاف لصاحب الأرض و1500 للفريق الضيف، و500 للطلبة، فضلاً عن حضور 20 ألف متفرج في مباريات المنتخب الدولية، والتي يبدأها منتخب مصر بمواجهة النيجر في التصفيات الإفريقية وأيضاً مباريات الأندية في البطولات الدولية.

وغابت الجماهير عن الملاعب المصرية منذ نحو 6 أعوام، وتحديداً في أعقاب واقعة شغب شهدتها مباراة الأهلي والمصري بالدوري العام، على ملعب الأخير في فبراير 2012، وراح ضحيتها 74 من جماهير الأهلي.

وسيتم عقد حملات توعية للجماهير في المحافظات خلال الفترة المقبلة.