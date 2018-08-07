بوروسيا دورتموند يتعاقد مع البلجيكي فيتسل

المصدر: برلين- أ ف ب

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمس، ضم اللاعب الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل قادما من نادي تيانجين كوانجيان الصيني، في صفقة تحتاج الى مصادقة نهائية من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأصدر النادي الألماني الذي يقع مقره في منطقة الرور الصناعية بيانا أكد فيه أن «صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم (2018 في روسيا) انضم أمس إلى معسكر الفريق التدريبي في باد باغاز (سويسرا)».

وبحسب التقارير الصحافية، دفع النادي الألماني تعويضا يقدر بـ 20 مليون يورو للنادي الصيني الذي كان يرتبط معه اللاعب البالغ 29 عاما بعقد حتى ديسمبر 2019، بعد انضمامه الى صفوفه عام 2017. وأوضح دورتموند في بيانه «يبقى على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يصادق على هذا الانتقال في الأيام القليلة المقبلة».