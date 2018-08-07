كوزنتسوفا بطلة «واشنطن لكرة المضرب»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

توجت الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا بطلة لدورة واشنطن في كرة المضرب، فيما افتتحت الرومانية ميهاييلا بوزارنيسكو باكورة ألقابها بعد تتويجها بطلة لدورة سان خوسيه الأميركية أيضاً.

واحتاجت كوزنتسوفاإلى ساعتين ونصف لكي تحسم مواجهتها مع الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و7-6 (9-7) و6-2 وتحرز لقبها الأول منذ أوائل عام 2016 حين توجت بطلة لدورة سيدني، رافعة رصيدها إلى 18 لقباً، بينها لقبان في الغراند سلام (فلاشينغ ميدوز عام 2004 ورولان غاروس عام 2009).

وحافظت الروسية البالغة 33 عاماً والمصنفة 128 عالمياً على سجلها الخالي من الهزائم في العاصمة الأميركية للمباراة الحادية عشرة توالياً كونها توجت باللقب عام 2014، في حين أن انسحابها قبل مباراتها الأولى في مشاركتها الوحيدة الأخرى عام 2015 أمام الأميركية سلون ستيفنز لا يدخل في حسابات الربح والخسارة.