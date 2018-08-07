أسطورة الفورمولا لاودا يبدأ بالتعافي

المصدر: فيينا - د ب أ

يتعافى الأسطورة النمساوي نيكي لاودا، بطل العالم ثلاث مرات في سباقات سيارات فورمولا-1، بشكل قوي بعد خضوعه لعملية زراعة رئة في فيينا يوم الخميس الماضي.

وأكد الأطباء المشرفون على حالة لاودا أن السائق النمساوي لم يعد في حاجة إلى أجهزة التنفس.

وذكرت المستشفى التي يرقد بها لاودا في العاصمة النمساوية في بيان مشترك مع جامعة فيينا الطبية أنه: «فقط بعد 24 ساعة من الجراحة، نيكي لاودا في كامل وعيه، تم إزالة إنبوب التنفس، وقد تمكن من التنفس دون مساعدة».

وأضاف البيان: «جميع أعضائه تعمل بشكل جيد».

واحتاج سائق فورمولا-1 السابق ورجل الأعمال الحالي لاودا (69 عاماً)، إلى عملية جراحية عاجلة عقب تعرضه لمشكلة خطيرة في الرئة.

ولطالما عانى لاودا من مشكلات صحية .