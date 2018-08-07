فولفسبورغ يتعاقد مع روسيلون

المصدر: فولفسبورغ- د ب أ

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، أمس، إتمام تعاقده مع جيروم روسيلون، الظهير الأيسر لفريق مونبلييه الفرنسي.

ويعد روسيلون هو الصفقة الخامسة التي يبرمها فولفسبورغ خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يتطلع الفريق للتطوير بعد موسمين قضاهما في الهروب من الهبوط.

ووافق روسيلون (25 عاماً) على عقد مدته أربع سنوات حتى 2022، لينضم إلى فيليكس كلاوس ودانييل جينزيك وبافو بيرفين وفوتر فيجورست اللذين تم التعاقد معهم مؤخراً.

ويستهل فولفسبورغ حملته في الدوري الألماني «البوندسليغا» بمواجهة ضيفه شالكه يوم 25 أغسطس الجاري.