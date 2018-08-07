فقير يحلم بموسم استثنائي

المصدر: باريس-أ ف ب

عاود الدولي الفرنسي نبيل فقير أمس التمارين مع نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، مبدياً ارتياحه لتواجده معه وأمله تقديم «موسم جميل جداً»، على الرغم من أنه لم ينف بشكل نهائي احتمال رحيله عن صفوفه. وكان فقير (25 عاماً) على وشك الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي في يوليو الماضي، إلا أن الصفقة انهارت في المحطات الأخيرة بعد فشل المفاوضات بين الناديين.

وتردد حينه - بحسب التقارير - أن فقير خضع لفحص طبي مع ليفربول، وأن فشل الصفقة يعود إلى مخاوف لدى النادي الإنجليزي من آثار إصابة قوية تعرض لها الدولي الفرنسي عام 2015. وبينما عاودت وسائل إعلام إنجليزية التلميح في الأيام الماضية إلى احتمال إنجاز هذه الصفقة مجدداً، شدد فقير في تصريحات للموقع الإلكتروني لناديه على أنه موجود معه حالياً، من دون أن يحسم مستقبله.