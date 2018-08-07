مورينيو يطلب نجوماً جدداً

المصدر: لندن - أ ف ب

يأمل المدرب البرتغالي «المتذمر» جوزيه مورينيو في أن تتحرك إدارة مانشستر يونايتد في الأيام القليلة المتبقية قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية الخميس، لتعزيز صفوف «الشياطين الحمر»، محذراً من مواجهة فريقه موسماً صعباً في حال عدم تحقق ذلك.

وفي تغيير عن المعتاد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يحصد 2.3 ملياري يورو من عائدات النقل التلفزيوني (من 2016 إلى 2017)، تنتهي فترة الانتقالات الصيفية الخميس التاسع من أغسطس (الساعة 16.00 ت غ)، عشية انطلاق المرحلة الأولى، خلافاً للبطولات الأوروبية الأخرى التي أبقت على موعدها التقليدي نهاية أغسطس الحالي.