نادال يبدأ رحلة «فلاشينغ ميدوز» من تورونتو

المصدر: أ ف ب

يبدأ الإسباني رافايل نادال المصنف أول في العالم أمس من تورونتو جولته الأميركية الشمالية في ملاعب كرة المضرب وعينه على فلاشينغ ميدوز، بطولة الولايات المتحدة وآخر محطة في البطولات الأربع الكبرى، والتي يأمل الدفاع عن لقبها فيها بنجاح.

لا يزال الطريق إلى بطولة فلاشينغ ميدوز طويلاً: يبدأ الاثنين من تورونتو الكندية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، ثم يمر عبر سينسيناتي الأميركية (ألف نقطة أيضاً من 12 إلى 19 أغسطس) قبل الوصول إلى نيويورك وفلاشينغ ميدوز من 27 الحالي إلى 9 سبتمبر، إضافة إلى دورة وينستون-سالم (19 إلى 25 الحالي) التي قد يختار عدد من اللاعبين المشاركة بها استعداداً لفلاشينغ ميدوز في نيويورك.