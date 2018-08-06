البنزرتي يستقر على مساعديه في «نسور قرطاج»

المصدر: تونس- صالح قادري

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مدرب النسور الجديد فوزي البنزرتي قد استقر على أعضاء الجهاز الفني الذي سيرافقه في أداء مهمته، وقد اختار البنزرتي ماهر الكنزاري مساعداً له وهو الذي عمل إلى جانبه في الترجي الرياضي، كما تم الاحتفاظ بالمدرب مراد العقبي وتقرر تعيين الحارس الدولي السابق حمدي القصراوي مدرباً لحراس المرمى خلفاً للمصري طارق عبد العليم. وسيتولى رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء غداً تقديم الجهاز الفني الجديد ، كما سيسلط الضوء على أسباب الاختيار على المدرب فوزي البنزرتي، والأهداف التي سيكون مطالباً بها.