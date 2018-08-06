السنغالي با يتعرض لإهانات عنصرية

المصدر: شنغهاي - وكالات

اتهم السنغالي ديمبا با، لاعباً صينياً بتوجيه إهانات عنصرية له خلال مباراة بين فريقيهما في الدوري الصيني. ويدافع اللاعب السنغالي البالغ 33 عاماً، عن ألوان نادي شنغهاي شينخوا الصيني، وكان يشارك في مباراة ضد منافسه تشانغشون ياتاي أول من أمس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المحلي، واتهم السنغالي زانغ لي بتوجيه إهانات عنصرية له.

وأشارت وسائل إعلام صينية عدة إلى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق با تحمل طابعاً عنصرياً، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب شنغهاي شينخوا وو جينغوي بالقول «علمت بأن لاعباً من ياتاي استخدم كلمات مهينة بحقه (با)».