مودريتش ينتظر «وعد» بيريز

المصدر: روما - وكالات

أكدت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن هناك «اتفاقاً شفاهياً» بين الكرواتي لوكا مودريتش ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يقضي برحيل اللاعب «متى أراد ذلك». وكان من شروط الاتفاق أن يحقق مودريتش اللقب رقم 13 للفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما نجح مودريتش بتحقيقه فعلاً.

وتأتي تأكيدات الصحيفة مع تزايد الأنباء التي ربطت نجم الوسط بصفقة انتقال لإنتر ميلانو الإيطالي خلال الأيام الماضية، ومع تفاصيل تؤكد رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة «بالكالتشيو». وأوضحت «لا غازيتا ديلو سبورت» أن «اتفاقاً شفوياً» يجمع بيريز ومودريتش، ويقضي برحيل اللاعب ، حين يريد ذلك. وكشفت الصحيفة أن البرتغالي رونالدو كان يجمعه ببيريز اتفاق مماثل، لعب دوراً بارزاً في تيسير «خروجه» من النادي، وانتقاله إلى صفوف يوفنتوس .

في الأثناء قال جولين لوبيتيغي، مدرب الريال: مودريتش لاعب لريال مدريد وسوف يستمر كذلك من دون شك، لقد استمتعنا به وسنواصل الاستمتاع به، مختتماً بيريز، مصر على بقاء أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.