توني كروس أفضل لاعب ألماني

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت مجلة «كيكر» أمس اختيار توني كروس لاعب وسط ريال مدريد كأفضل لاعب كرة ألماني لعام 2018. وحصد كروس الجائزة لاعب ألماني للمرة الأولى في مسيرته. وفازت دزينيفر ماروزسان لاعبة اولمبيك ليون الفرنسي بلقب أفضل لاعبة ألمانية، للمرة الثانية على التوالي. ونال كروس الذي فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة ، 185 صوتاً من لجنة الصحفيين الرياضيين.

وجل نيلس بيترسن مهاجم فرايبورغ في المركز الثاني برصيد 39 صوتاً. و. وحصل يوب هاينكس المدرب السابق لبايرن ميونيخ على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب الموسم الماضي من البوندسليغا قبل الاعتزال.