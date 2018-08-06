آدم بيتي يحطم رقمه العالمي لسباق 100 م صدراً

المصدر: غلاسكو - وكالات

حطم البريطاني آدم بيتي رقمه القياسي العالمي في سباق 100 م صدراً، بتسجيله 57.00 ثانية أول من أمس في بطولة أوروبا للسباحة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، فيما أصبح الروسي الشاب كليمنت كوليسنيكوف الأسرع في 50 م ظهراً.

وكان بيتي يحمل الرقم العالمي السابق وسجله في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في 2016 بزمن 57.13 ثانية. ولا يزال بيتي السباح الوحيد ينزل تحت حاجز 58 ثانية في هذه المسابقة، علما بأنه حقق رقمه العالمي الأول في أبريل 2015 بزمن 57.92 ثانية. ويملك بيتي (23 عاما) برصيده ذهبية السباق في ريو وفضية سباق 4 مرات 100 م متنوعة في ريو أيضا.

وحطم الروسي الشاب كليمنت كوليسنيكوف الرقم العالمي لسباق 50 م ظهرا مسجلا 24.00 ثانية. وكان الرقم العالمي بحوزة البريطاني ليام تانوك (24.04 ثانية) سجله في بطولة العالم 2009 في روما.