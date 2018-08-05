هيغواين.. «نحس الرقم 9» مع الميلان

المصدر: روما - وكالات

أكد غونزالو هيغواين أنه لا يخشى القميص رقم 9 الذي يعد نذير شؤم على من ارتدوه في ميلان خلال المواسم القليلة الماضية. وقال هيغواين: ارتديت بالفعل عدداً من القمصان التي تحمل عبئاً ثقيلاً، ولذلك فإن القميص الذي يحمل رقم 9 هنا ليس مشكلة.

هذا يشعرني بالفخر وهو تحد مدهش في مسيرتي. كل ما علي أن أظهره هو أن أثبت أن النادي كان محقاً حين قرر الاستثمار فيّ. وأكد ميلان أن الدولي الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 9 رغم أنه بدا وكأنه يقدم له سماً في عسل، فقد سجل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، الذي ارتدى القميص رقم 9 الموسم الماضي، هدفين فقط خلال 24 مباراة بالدوري بعد انتقاله من بورتو مقابل 40 مليون يورو.

وقبل ثلاثة مواسم، ارتدى لويس أدريانو نفس القميص ولم يسجل سوى أربعة أهداف في 26 مباراة، وارتداه لاعبان آخران في موسم 2014-2015 دون أن تكلل جهودهما بالنجاح، فقد سجل فرناندو توريس هدفاً في 10 مباريات، وسجل ماتيا ديسترو ثلاثة أهداف في 15 مواجهة.

وفشل ألكسندر باتو في التسجيل خلال أربع مباريات بالقميص رقم 9 خلال موسم 2012-2013، ولم يمنح القميص لأي لاعب في موسم 2013-2014. وكان أفضل أداء من نصيب جيانلوكا لابادولا الذي سجل ثمانية أهداف في 27 مباراة خلال موسم 2016-2017 لكنه انتقل إلى جنوة في نهاية الموسم.