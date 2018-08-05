أسباب عائلية تعيد كورتوا إلى إسبانيا

المصدر: لندن - وكالات

أعلن وكيل أعمال الحارس البلجيكي لفريق تشيلسي تيبو كورتوا أمس رغبة الأخير في العودة إلى إسبانيا لأسباب عائلية، بعد تقارير تحدثت عن انتقال محتمل للحارس إلى فريق ريال مدريد.

وقال وكيل أعمال الحارس السابق لفريق أتلتيكو مدريد كريستوف هنروتاي، إن كورتوا يريد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية ليكون قريباً من طفليه، علماً أن عقده مع فريقه الحالي تشيلسي يمتد سنة إضافية. وقال هنروتاي «بالنسبة إليه إنه قرار كبير، لأنه يريد أن يكون قريباً من عائلته، وهناك عرض بإمكان تشيلسي أن يقبله».

ولكورتوا ابنة تبلغ ثلاثة أعوام وصبي يبلغ عاماً واحداً يقيمان مع زوجة كورتوا السابقة في إسبانيا. ورأى هنروتاي أنه «من المفترض أن يشكل ذلك انزعاجاً للبعض لأنه يريد مغادرة النادي، ونحن نتقبل ذلك». وأضاف «لكننا أمام قرار إنساني مبني على شخص يريد أن يكون قريباً من أولاده، وهذا شيء معقول أيضاً».