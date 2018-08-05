«سوبرمان» يحطم رقم فيلبس القياسي

المصدر: نيويورك - وكالات

غرد أسطورة السباحة الأميركي مايكل فيلبس في حسابه على تويتر، مهنئاً مواطنه كلارك كينت على تحطيمه رقمه القياسي في سباق 100 م فراشة في فئة دون 10 سنوات خلال لقاء كاليفورنيا للسباحة.

وكتب فيلبس: «تهاني الكبيرة لك يا كلارك على تحطيمك الرقم القياسي! تابع على المنوال ذاته! واحلم لتحقيق الأكثر». وصمد الرقم القياسي السابق، الذي سجله السباح الحائز 23 ميدالية ذهبية أولمبية لأكثر من 23 عاماً.

وفاز السباح الناشئ كلارك كينت، الملقب «سوبرمان» في سباق 100 متر فراشة بوقت قدره دقيقة واحدة و9.38 ثوان محطماً بفارق أكثر من ثانية الرقم السابق الذي سجله فيلبس في كاليفورنيا عام 1995 عندما كان ينافس في الفئة العمرية ذاتها. وعلق كلارك: «تحطيم رقم مايكل فيلبس أمر لا يصدق، لأن فيلبس هو أحد رموز السباحة في العالم».