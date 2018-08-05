الإرهاق ينهي مسيرة موراي في «واشنطن»

المصدر: واشنطن - وكالات

انسحب آندي موراي، المصنف الأول عالمياً، من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، أول من أمس، بداعي شعوره بالإرهاق، كما قرر عدم المشاركة في كأس روجرز في تورونتو بعد أيام.

وكان من المفترض أن يلعب موراي ضد الأسترالي أليكس دي مينو في دور الثمانية في واشنطن، أول من أمس. وقال موراي في بيان «أشعر بالإرهاق بعدما لعبت لفترة طويلة جداً على مدار أربعة أيام بعد نحو 18 شهراً من عدم اللعب على الأراضي الصلبة».

وأضاف «أحتاج أيضاً إلى الشعور بالحذر والاستماع إلى نداء جسدي لأني عدت من إصابة طويلة. أنا حزين بسبب عدم اللعب، وأود أن أشكر منظمي البطولة والمشجعين». وكان اللاعب الأسكتلندي يخوض بطولته الثالثة بعد الخضوع لجراحة في الورك في يناير الماضي، ونجح في الوصول إلى دور الثمانية لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.