رونالدو يلغي متابعة الريال على «إنستغرام»

المصدر: مدريد - وكالات

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، قد قطع آخر خيوطه مع ناديه السابق ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو ألغى متابعة حساب ريال مدريد على موقع التواصل «إنستغرام»، لكنه لا يزال متابعاً لزملائه القدامى في سانتياغو برنابيو.

وقضى رونالدو حوالي تسع سنوات في النادي الملكي. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو بدأ بمتابعة زملائه الجدد في نادي يوفنتوس الإيطالي، ومن بينهم المدافع المغربي المهدي بن عطية والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولاعب وسط الميدان ميراليم بيانيتش وغيرهم. يذكر أن رونالدو انتقل إلى صفوف السيدة العجوز قادماً من الميرنغي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.