اعتقال الألماني أولريتش بطل طواف فرنسا بعد اعتداء منزلي

المصدر: مدريد - وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية أمس، اعتقال الدراج الألماني يان أولريتش بطل طواف فرنسا 1997، لاقتحامه بالقوة منزل أحد جيرانه في جزر الباليار وتوجيه تهديدات إليه.

وقالت ناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن أولريتش البالغ 44 عاماً، اعتقل بعد ظهر الجمعة «لدخوله بالقوة وإطلاقه تهديدات» ضد جاره في بالما دي مايوركا. وذكرت وسائل إعلام أسبانية أن جار أولريتش، هو الممثل الألماني والمخرج السينمائي تيل شفايغر، إلا أن الناطقة باسم الشرطة رفضت تأكيد النبأ.

واشتهر أولريتش في أنه الدراج الألماني الوحيد الذي تمكن من الفوز في طواف فرنسا. كما انتزع الميدالية الذهبية في مسابقة الدراجات الهوائية في دورة سيدني الأولمبية عام 2000. وتمكن أولريتش في 2013، من إظهار براءته من تناول المنشطات، وهي التهمة التي أبعدته عن طواف فرنسا في 2006، بسبب ما أثير عن صلاته بفضيحة «عملية بويرتو» للمنشطات المحظورة.