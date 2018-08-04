بيتزارو وبريمن .. المشهد الخامس

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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في ظاهرة نادرة جداً، سيلعب البيروفي كلاوديو بيتزارو للمرة الخامسة في مسيرته مع نادي بريمن الألماني، الذي أعلن عن عودة المهاجم المخضرم إلى صفوفه لموسم ربما يكون الأخير في مسيرة الدولي السابق في الملاعب.

19

انضم بيتزارو إلى بريمن للمرة الأولى قبل 19 عاماً، وتحديداًعندما قدم من نادي أليانزا ليما البيروفي ليطل مسيرته الاحترافية في أوروبا عام 1999.

20

يحتفظ الهداف المخضرم بسجل جيد مع منتخب بلاده الذي سجل له 20 هدفاً، خلال 85 مباراة شارك فيها مع بلاده حتى اعتزاله دولياً عام 2006.

450

تفصل البيروفي المخضرم أربع مباريات فقط عن الوصول إلى 450 مباراة في الدوري الألماني، حيث خاض 446 مباراة مع أندية بريمن، وبايرن ميونيخ، وكولون.

16

حصل بيتزارو على 16 لقباً مع الأندية الألمانية، 15 منها مع بايرن ميونيخ الذي توّج معه بلقب الدوري 6 مرات، ومع بايرن الذي توج معه أيضاً بالكأس في 5 مناسبات، كما توج مرة واحدة مع بريمن بكأس ألمانيا عام 2009.

192

حفظ الهداف المخضرم مكانه في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم «البندسيلغا» بعد أن سجل 192 هدفاً، وضعته على رأس قائمة الهدافين الأجانب للدوري الألماني.

في سطور

الاسم : كلاوديو ميغيل بيتزارو باسيسو

تاريخ الميلاد: 3 أكتوبر 1987

مكان الميلاد: كالولو - بيرو

الطول: 184 سم

الخانة: مهاجم