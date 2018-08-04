ريكياردو يرفض الاستمرار مع فريق ريد بول

المصدر: لندن - وكالات

سيترك السائق الأسترالي دانيال ريكياردو فريق ريد بول في نهاية الموسم الحالي، بحسب ما ذكر الفريق المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد أمس.

وكتب ريد بول على موقعه الرسمي «أخطرنا دانيال ريكياردو أنه سيترك الفريق في نهاية موسم 2018». وأشارت الصحف البريطانية والفرنسية إلى أن السائق البالغ 29 عاماً الذي يحتل راهناً المركز الخامس في ترتيب السائقين لموسم 2018، سينضم إلى فريق رينو. وانضم ريكياردو إلى عائلة ريد بول عام 2008 كعضو في فريق ريد بول للناشئين وأحرز معه عدة ألقاب، ثم بدأ مشواره في الفورمولا واحد في جائزة بريطانيا الكبرى عام 2011.