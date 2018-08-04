البنزرتي واثق بالنجاح مع «نسور قرطاج»

المصدر: تونس - صالح قادري

اعترف المدرب فوزي البنزرتي بصعوبة مهمته على رأس الجهاز الفني لمنتخب تونس الذي تنتظره عدة استحقاقات هامة منها أمم أفريقيا 2019، في الوقت نفسه أبدى المدرب التونسي ثقته بالنجاح مع النسور معتبراً أنه يملك الخبرة والكفاءة ليحقق الأهداف المرسومة وأكد البنزرتي أنه جاء للمنتخب بمعنويات مرتفعة وبطموح كبير للنجاح ليبرهن على أنه الأجدر بتدريب المنتخب، مضيفاً إنه كان ينتظر أن يتم تعيينه للاضطلاع بالمهمة منذ مدة، وخاصة بعد النجاحات التي حققها في الدوري المغربي.

وأفاد البنزرتي بأنه يعرف أغلب لاعبي المنتخب، حيث سبق له تدريب عدد هام منهم، مبرزاً أن المنتخب لديه أشياء إيجابية، كما توجد بعض السلبيات التي سيراجعها ويعمل على إصلاحها.