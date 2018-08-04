الأهلي والإسماعيلي.. قمة الدخان

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

خيّمت سحابة دخان على ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت أول من أمس، وأرجع البعض ممن شاهدوا اللقاء عبر شاشات التلفاز، ظهور الدخان إلى إشعال الألعاب النارية «الشماريخ» في المدرجات الخاوية إلا من أعداد تحصى على أصابع اليدين، لكن السبب الحقيقي هو نشوب نيران بمقلب قمامة بجوار استاد السلام الذي استضاف المباراة في العاصمة المصرية القاهرة، ما كان له تأثير على اللاعبين حتى تم إطفاؤها.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي في مباراة قمة جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري، حيث تقدم التونسي سعد لجزيري للإسماعيلي، ثم تعادل الأهلي في الوقت بدل الضائع عن طريق محمد شريف. وكانت الأخطاء التحكيمية هي أحد ملامح اللقاء الذي أداره الدولي جهاد جريشة، واحتسب عدة أخطاء أثرت على سير المباراة.