الذيد ينقل «عطلتكم غيــر» إلى «قرية الثلج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

مارس خمسون مشاركاً من المنتسبين للنشاط الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي رياضة التزلج على الجليد ضمن فعاليات النشاط الصيفي، الذي حمل عنوان «عطلتكم غيــر» في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.

وجرى تنظيم رياضة التزلج خلال القيام بتنفيذ رحلة إلى القرية الثلجية الواقعة في مول الإمارات بدبي، بهدف تمكين المشاركين من ممارسة رياضة التزلج بعد إضافتها إلى أنشطة البرامج الصيفية في نادي الذيد.

وتمكن المشاركون من تعلم مهارات التزلج والتمرين المختلف بجانب ممارستها لعدد من الساعات في أجواء مثيرة من المرح امتزجت ببرودة الثلج داخل القرية الثلجية.

وأشار الدكتور حمود العنزي مدير نادي الذيد إلى أهمية التنوع في فعاليات نادي الذيد المقدمة للمشاركين في العطلة الصيفية، بحيث تتضمن العديد من الرياضات المختلفة، التي يهدف النادي إلى نشرها.