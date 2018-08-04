استثناء راموس يثير الغضب في النادي الملكي

المصدر: مدريد - وكالات

للموسم الثاني على التوالي، وافق ريال مدريد على إجراء استثنائي يتعلق بإجازة قائده سيرجيو راموس، لكن تلك «المعاملة الخاصة» لم تلق استحساناً من جميع أطراف «النادي الملكي».

ووافق الريال على تمديد إجازة راموس الصيفية إلى الأول من أغسطس، أكثر بستة أيام من زملائه إيسكو وأسينسيو وفاسكيز، الذين شاركوا مع المنتخب الإسباني في المونديال.

وعاد راموس للتدريبات الأربعاء، بعد يوم واحد من مواجهة مانشستر يونايتد الودية، التي خسرها «الملكي» بنتيجة 1-2، بعد قضائه إجازة استغرقت شهراً كاملاً.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن «المعاملة الخاصة» التي يحصل عليها راموس في ريال مدريد «لا تروق للكثيرين» داخل أروقة بطل أوروبا، ولكنها لم تحدد الجهات المستاءة.

ويتوقع أن يكون قائد الفريق جاهزاً لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين، يوم 15 أغسطس الجاري.