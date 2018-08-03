بلماضي مدرباً للمنتخب الجزائري

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس، تعيين جمال بلماضي مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً لرابح ماجر، الذي أقيل من منصبه في يونيو الماضي، في عقد يمتد حتى كأس العالم 2022.

وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني «جمال بلماضي هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري إثر التوصل إلى اتفاق بينه وبين رئيس الاتحاد خير الدين زطشي».

ونشر الاتحاد صورة للطرفين يتصافحان، مشيراً إلى أن الاتفاق تم أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، موضحاً أن توقيع العقد سيتم «قريباً جداً»، وأنه يمتد «حتى كأس العالم 2022».

وسيعود بلماضي إلى المنتخب الذي سبق له الدفاع عن ألوانه لاعباً في 20 مباراة.