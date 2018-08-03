رئيس الاتحاد التونسي يناقش عقد البنزرتي مع «النسور»

المصدر: تونس- صالح قادري

يعقد اليوم رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء اجتماعاً بالمدرب الجديد لمنتخب النسور فوزي البنزرتي، وسوف يخصص هذا الاجتماع للحديث عن كل التفاصيل التي تخص العقد، الذي سيربط بين الطرفين لمدة عامين، وسيتم كذلك الحديث عن الأهداف التي سيكون البنزرتي مطالباً بتحقيقها مع النسور، وإثر هذا الاجتماع يعقد فوزي البنزرتي يوم الاثنين المقبل مؤتمراً صحافياً، لاطلاع الصحافيين على العقد المبرم بينه وبين الاتحاد التونسي، وعن الأهداف التي تم الاتفاق عليها، كما سيقدم البنزرتي الجهاز الفني الذي سيعمل إلى جانبه.