اتحاد الهوكي يعيد تشكيل لجنة المسابقات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي إعادة تشكيل لجنة المسابقات والمنتخبات، برئاسة عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل وتطويره، بشكل يحقق التطلعات المنشودة في الارتقاء بمستوى اللعبة والنهوض بها إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك في اجتماع مجالس الإدارة الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة إسماعيل البنا رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، وفاهم الخوري الأمين العام المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد صديق بن رشيد المدير المالي للاتحاد، والدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان رئيسة اللجنة النسائية. وأكد إسماعيل علي البنا رئيس مجلس الإدارة الاجتماع أهمية تضافر الجهود من الجميع من أجل الارتقاء بهوكي الإمارات والوصول به لأفضل المستويات.