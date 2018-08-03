ثقة كبيرة لماركيز قبل سباق موتو جي بي

المصدر: برنو - أ ف ب

يتطلع متصدر ترتيب الدراجين الإسباني مارك ماركيز (هوندا)، بثقة إلى النصف الثاني من بطولة العالم لفئة موتو جي بي، بعد انقضاء تسع جولات من أصل 19، مع اقتراب موعد جائزة تشيكيا الكبرى، المرحلة العاشرة من البطولة والتي تقام الأحد على حلبة برنو، حيث سيخوض سباقه المئة في «الفئة الملكة».

وكان ماركيز المتوج أربع مرات بطلاً لفئة موتو جي بي أحرز قبل بدء العطلة الصيفية على حلبة ساخسنرينغ الألمانية انتصاره الخامس هذا العام، ليزيد تقدمه في صدارة ترتيب الدراجين عن دراجي ياماها الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي ومواطنه مافريك فينياليس بفارق 46 و 56 نقطة توالياً. وصرح ماركيز المتحدر من كاتالونيا بعدما أكد أنه «أعاد شحن بطارياته» خلال العطلة قائلاً «لديّ كامل الثقة بشأن جولة برنو. أفضل عدم التفكير بتقدمي في صدارة ترتيب الدراجين وسأذهب إلى برنو وكأني انطلق من نقطة الصفر. الهدف هو الفوز».

ومنذ عام 2002 حين تم استبدال فئة الـ 500 سنتم مكعب بفئة موتو جي بي، لم يسبق لأي دراج أن خسر لقب البطولة بعدما أحرز خمسة ألقاب أو أكثر في السباقات التسعة الأولى.

ويبلغ طول حلبة برنو، التي لا تعتبر من الحلبات المفضلة لدى ماركيز، 5،4 كيلومترات وتتضمن 6 منعطفات على الميسرة و8 منعطفات على الميمنة مع 74 متراً كفارق الارتفاع بين نقطتين. وفاز ماركيز بلقب السباق التشيكي ثلاث مرات أعوام 2012 في فئة موتو2، و2013 و2017 في موتو جي بي، كما احتل المركز الثاني مرتين (2011 في موتو2 و2015 في موتو جي بي)، والمركز الثالث مرة واحدة (2016 في موتو جي بي).

ويتضمن سجل ماركيز الفوز في 66 سباقاً، منها 40 في «الفئة الملكة»، ولكنه عاش خيبة أمل على حلبة برنو مرتين: عام 2010 في فئة 125 سنتم مكعب (موتو3 حالياً)، حين لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز السابع بعدما كان فاز بالسباقات الخمسة السابقة.

وبعد 4 أعوام، حل رابعاً لتنتهي سلسلة من 10 انتصارات حققها توالياً منذ افتتاح بطولة العالم لفئة موتو جي بي حينذاك، غير أن فوزه العام الماضي أرخى بظلاله على الذكريات الأليمة، إذ فرض ماركيز نفسه بعدما سيطر على السباق بمفرده، بفضل قراره الحكيم بتبديل إطارات دراجته منذ اللفة الثانية، ليختار التزود بإطارات ملساء على حلبة كانت تجف بسرعة بعد هطول الأمطار.