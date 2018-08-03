الإنتاج الحربي يتخطى حرس الحدود في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

حقق الإنتاج الحربي فوزاً متأخراً أول من أمس على ضيفه حرس الحدود 2-1 ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري لكرة القدم. تقدم محمد رجب للإنتاج الحربي في الدقيقة العاشرة، وعادل حرس الحدود عن طريق مصطفى جمال من ركلة جزاء، لكن الكلمة الأخيرة كانت لوليام أوكروكيت الذي منح النقاط الثلاث للإنتاج الحربي قبل نهاية المباراة بدقيقتين. وفي مباراة أخرى تعادل الداخلية مع وادي دجلة بهدف لكل منهما. تقدم حسين رجب للداخلية، وتعادل أبراهيما نداي لوادي دجلة من ركلة جزاء. وتعادل النجوم في الظهور الأول له في مسابقة الدوري الممتاز، مع ضيفه طلائع الجيش سلباً.